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        Nobel ödüllü Aziz Sancar, Mersin Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu Prof. Dr. Sancar: "Çok çalışacaksınız, emek vereceksiniz"

        Mersin Üniversitesi 20262027 Akademik Yılı Açılış Töreni, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği törende Sancar, İngilizce olarak gerçekleştirdiği sunumla akademik yılın açılış dersini verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:54 Güncelleme:
        Nobel ödüllü Aziz Sancar, Mersin Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu Prof. Dr. Sancar: "Çok çalışacaksınız, emek vereceksiniz"

        Mersin Üniversitesi 20262027 Akademik Yılı Açılış Töreni, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği törende Sancar, İngilizce olarak gerçekleştirdiği sunumla akademik yılın açılış dersini verdi.

        Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20262027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, eşi Gwen Boles Sancar, Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, kent protokolü, akademisyenler ve binlerce öğrenci katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda salon tamamen dolarken, Sancar'ın açılış dersi büyük ilgiyle takip edildi. Sancar, İngilizce gerçekleştirdiği sunumda bilimsel çalışmalarını ve tezini öğrencilerle paylaştı.

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        Törende ayrıca Mersin Üniversitesi Senatosunun aldığı kararla, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin adının, 'Prof. Dr. Aziz Sancar İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi' olarak değiştirildiği resmen ilan edildi.

        "Belki de geleceğin Nobel ödüllü bilim insanlarından biri şu anda bu salonda"

        Programda konuşan Mersin Valisi Atilla Toros, Aziz Sancar'ın bilim dünyasında elde ettiği başarıların gençler için önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Mersin Üniversitemizde 20262027 akademik yılı açılış dersi vermeniz hepimiz için ayrı bir anlam taşıyor. İnanıyorum ki sözleriniz gençlerimizin zihinlerinde yeni kapılar açacak, yüreklerinde büyük heyecanlar uyandıracak. Belki bu salondaki bir gencimiz sizden alacağı ilhamla bilim yolculuğunun ilk adımını atacak. Belki bir başkası, insanlığa bir fayda sağlayacak bir buluşa imza atacak. Ve kim bilir, belki de geleceği Nobel ödüllü bilim insanlarından biri şu anda salonda sizi dinliyor" dedi.

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        Türk milletinin bilim ve medeniyet tarihindeki köklü geçmişine dikkat çeken Vali Toros, "Çünkü siz Aziz Sancar hocamız hepimize büyük bir gerçeği hatırlattı: Bu toprakların mayasında ilim var. Bu milletin tarihinde nice başarılar var. Bu medeniyetin çağlara damga vurmuş büyük dehaları var. Ve bugün de aynı ruh, aynı azim, aynı fedakarlık, bu milletin evlatlarının yüreğinde var. Ecdadın mirasından ve Aziz Sancar hocamızın başarısından ilham alan bu nesil, yarınlara milletimizin mührünü vuracak" ifadelerini kullandı.

        "Bilimin milleti yoktur fakat bilim insanının milleti vardır"

        Programda konuşan Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk kimliğiyle gurur duyduğunu belirterek, "Vatan millet Sakarya sözlerini aşırı kullanıyoruz ama şu bir gerçek ki ben 45 yıldır Amerika'dayım. Burada, Amerika'da ve dünyanın her yerinde ben Türk'üm diyorum. Ben Türk'üm. Bilimin milleti yoktur fakat bilim insanının milleti vardır. O bakımdan ben de onu söyleme isteği duydum ve onunla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

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        Gençlere başarılı olmanın yolunun çalışmaktan geçtiğini vurgulayan Sancar, "Gençlere demek istediğim, bunun kısa yolu yoktur. Çok çalışacaksınız, emek vereceksiniz. Bunun başka yolu yok. Eğer istiyorsanız yaparsınız. Hepinize bana bu onuru verdiğiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        Mersin ile olan bağından da söz eden Sancar, "Mardin Savurluyum. Ailem epey yıl önce Mersin'e göç etti. O yüzden hem Mardin hem Mersin memleketim sayılır. Burada sizlerle konuşmak, bu sevincimi ortaklaşa paylaşmak benim için onurdur. Onun için çok sağolun. Başarılar dilerim" diyerek sözlerini tamamladı.

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        Programda, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri tarafından hazırlanan kara kalem portresi Prof. Dr. Sancar'a hediye edildi. Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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