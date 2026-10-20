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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 18:31 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda M.E.T, M.K, F.Ç, C.Ö. M.N.A. ve F.Ç. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 35 sentetik ecza, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 4 bin 800 sentetik hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.T, M.K, M.N.A. ve C.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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