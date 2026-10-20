Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 35 sentetik ecza, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 4 bin 800 sentetik hap ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

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