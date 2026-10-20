Mersin'de bir ekmek fırınında 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi
Mersin'de bir ekmek fırında 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, işletme sahibi tutuklandı.
Mersin'de bir ekmek fırında 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, işletme sahibi tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik Mezitli ilçesindeki ekmek fırınına operasyon düzenlendi.
İşletmedeki aramalarda 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda iş yeri sahibi M.N.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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