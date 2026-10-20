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        Mersin'de bir ekmek fırınında 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Mersin'de bir ekmek fırında 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, işletme sahibi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 21:09 Güncelleme:
        Mersin'de bir ekmek fırınında 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Mersin'de bir ekmek fırında 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, işletme sahibi tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik Mezitli ilçesindeki ekmek fırınına operasyon düzenlendi.

        İşletmedeki aramalarda 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda iş yeri sahibi M.N.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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