Anamur'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Mersin'in Anamur ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Kemal Duru, ilçe protokolü ve diğer ilgililer katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşundan bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programın ardından şehitler anısına denize çelenk bırakıldı.

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