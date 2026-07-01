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        Mersin'de 520 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, televizyon üniteleri içerisine gizlenmiş 520 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Mersin'de 520 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, televizyon üniteleri içerisine gizlenmiş 520 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, bir iş yerine düzenlenen operasyonda televizyon ünitelerine gizlenmiş 520 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda A.W. ve M.İ.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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