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        Anamur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 23:24 Güncelleme:
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        Anamur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.


        Adreste yapılan aramada, 85,1 gram sentetik uyuşturucu, 332 sentetik ecza, uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 115 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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