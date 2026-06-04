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        Gülnar ilçesine 2 yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek için 2 helikopter konuşlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Gülnar ilçesine 2 yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek için 2 helikopter konuşlandırıldı.

        Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilen 2 yangın söndürme helikopteri ilçede görevlendirildi.

        Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, yaptığı açıklamada, "Yangın riski açısından stratejik öneme sahip Gülnar'da konuşlandırılan Chinook ve Kamov KA-32 helikopterlerimiz, orman yangınlarına müdahalede önemli güç oluşturuyor." ifadesini kullandı.

        Karaca, ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışacağını belirterek, vatandaşların orman yangınlarına karşı azami hassasiyet göstermesini istedi.

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        Galeri
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        Galeri
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