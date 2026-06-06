Bilardo tutkunu matematik öğretmeni Dünya Kupası'ndan başarıyla dönmek istiyor

SERKAN AVCİ - Mersin'de 27 yıllık matematik öğretmeni Serkan Kahraman, bilardo kariyerinde 3. kez katılmaya hak kazandığı Dünya Kupası'ndan bu sefer başarıyla dönmek istiyor.



Evli ve 2 çocuk babası 51 yaşındaki Serkan Kahraman, çocukluğundan bu yana tutkusu haline gelen 40 yıllık bilardo geçmişinde çeşitli başarılar elde etti.



Kahraman, profesyonel müsabakalara çıktığı 2000 yılında Akdeniz bölge şampiyonu olarak ilk başarısına imza attı.



Geride kalan yıllarda yerel ve bölgesel şampiyonalar ile özel turnuvalarda çok sayıda kupa ve madalya kazanan Kahraman, 7-11 Nisan'da Ankara'da düzenlenen Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF) Dünya Kupası ön elemelerine katıldı.



Kahraman, elemelerde rakiplerini saf dışı bırakarak 8-14 Haziran'da Ankara'da organize edilecek 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.



Yaklaşık 14 yıldır TBF il temsilcisi görevini de yürüten Kahraman, Mersin'de Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor.



Kahraman, 2016'da katıldığı organizasyonda eleme turunu geçip daha sonra yarışmaya veda eden, 2023'te ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle iptal edilen Dünya Kupası'ndan bu defa başarıyla dönmeyi hedefliyor.









- "Matematikçi olmanın artıları da var"



Serkan Kahraman, AA muhabirine, yıllardır öğrencileri ve ailesinden arta kalan zamanları bilardo oynayarak geçirdiğini söyledi.



Bilardonun hayatında bir tutku haline geldiğini anlatan Kahraman, "Matematik öğretmeni olarak bilardo oynamak farklı bir atmosfer sağlıyor. Hem federasyon görevim hem sporcu oluşum özel bir duygu. Matematikçi olmanın artıları da var. Bilardo oynarken masada fizik ve geometri de kullanıyoruz. Bunları kullanmam bana bir avantaj da sağlıyor." dedi.









- "Dünya arenasında oynamak çok heyecanlı ve güzel bir şey"



Kahraman, bilardonun keyifli ve zor bir spor olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Türkiye'deki herhangi bir organizasyonda yarışmacı bile olmak çok zor. Orada derece yapmak çok daha zor bir şey. Dünya Kupası ise onun bir üst versiyonu. Dünya çapında organizasyona 150-200 sporcu katılıyor. Hepsi de çok profesyonel, çok iyi hazırlanan, bu işi meslek haline getirmiş kişiler. Gerçekten ciddi bir spor. Çok da keyif veriyor. Zaten o yüzden bu işin içinde kalıyorsunuz. Hep ileriye doğru gitmeniz, yeni şeyler öğrenmek, kendinizi geliştirmeniz gerekir. Dünya arenasında oynamak çok heyecanlı ve güzel bir şey."









- "İlk olarak son 32'ye kalma hedefindeyim"



Kahraman, Ankara'da 8-14 Haziran'da gerçekleştirilecek 3 Bant Bilardo Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.



Organizasyonun heyecanını yaşadığını anlatan Kahraman, şunları kaydetti:



"Oraya giden herkes kürsüye çıkmak ister. Benim de hedefimde kürsüye çıkmak var ama matematikçi olduğumuz için daha gerçekçi düşünüyoruz. Böyle baktığımızda 4 eleme turumuz var. Grup şeklinde müsabakalara katılıyoruz. Onlardan sonra final gruplarına kalıyoruz. Türkiye arenası da olmak üzere 32 kişilik grubun arasında kalmak büyük bir başarıdır. 32'den sonra son 16, çeyrek final, yarı final geliyor. İlk etapta ön eleme gruplarını geçip final grubuna kalmayı hedefliyorum. Ondan sonra atmosfer de oyuncular da sporcular da başka oluyor. İlk olarak son 32'ye kalma hedefindeyim. Ondan sonra daha yukarılara çıkmak istiyorum."

