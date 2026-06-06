Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Bilardo tutkunu matematik öğretmeni Dünya Kupası'ndan başarıyla dönmek istiyor

        Bilardo tutkunu matematik öğretmeni Dünya Kupası'ndan başarıyla dönmek istiyor

        SERKAN AVCİ - Mersin'de 27 yıllık matematik öğretmeni Serkan Kahraman, bilardo kariyerinde 3. kez katılmaya hak kazandığı Dünya Kupası'ndan bu sefer başarıyla dönmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 11:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilardo tutkunu matematik öğretmeni Dünya Kupası'ndan başarıyla dönmek istiyor

        SERKAN AVCİ - Mersin'de 27 yıllık matematik öğretmeni Serkan Kahraman, bilardo kariyerinde 3. kez katılmaya hak kazandığı Dünya Kupası'ndan bu sefer başarıyla dönmek istiyor.

        Evli ve 2 çocuk babası 51 yaşındaki Serkan Kahraman, çocukluğundan bu yana tutkusu haline gelen 40 yıllık bilardo geçmişinde çeşitli başarılar elde etti.

        Kahraman, profesyonel müsabakalara çıktığı 2000 yılında Akdeniz bölge şampiyonu olarak ilk başarısına imza attı.

        Geride kalan yıllarda yerel ve bölgesel şampiyonalar ile özel turnuvalarda çok sayıda kupa ve madalya kazanan Kahraman, 7-11 Nisan'da Ankara'da düzenlenen Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF) Dünya Kupası ön elemelerine katıldı.

        Kahraman, elemelerde rakiplerini saf dışı bırakarak 8-14 Haziran'da Ankara'da organize edilecek 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

        Yaklaşık 14 yıldır TBF il temsilcisi görevini de yürüten Kahraman, Mersin'de Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kahraman, 2016'da katıldığı organizasyonda eleme turunu geçip daha sonra yarışmaya veda eden, 2023'te ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle iptal edilen Dünya Kupası'ndan bu defa başarıyla dönmeyi hedefliyor.




        - "Matematikçi olmanın artıları da var"

        Serkan Kahraman, AA muhabirine, yıllardır öğrencileri ve ailesinden arta kalan zamanları bilardo oynayarak geçirdiğini söyledi.

        Bilardonun hayatında bir tutku haline geldiğini anlatan Kahraman, "Matematik öğretmeni olarak bilardo oynamak farklı bir atmosfer sağlıyor. Hem federasyon görevim hem sporcu oluşum özel bir duygu. Matematikçi olmanın artıları da var. Bilardo oynarken masada fizik ve geometri de kullanıyoruz. Bunları kullanmam bana bir avantaj da sağlıyor." dedi.




        - "Dünya arenasında oynamak çok heyecanlı ve güzel bir şey"

        Kahraman, bilardonun keyifli ve zor bir spor olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Türkiye'deki herhangi bir organizasyonda yarışmacı bile olmak çok zor. Orada derece yapmak çok daha zor bir şey. Dünya Kupası ise onun bir üst versiyonu. Dünya çapında organizasyona 150-200 sporcu katılıyor. Hepsi de çok profesyonel, çok iyi hazırlanan, bu işi meslek haline getirmiş kişiler. Gerçekten ciddi bir spor. Çok da keyif veriyor. Zaten o yüzden bu işin içinde kalıyorsunuz. Hep ileriye doğru gitmeniz, yeni şeyler öğrenmek, kendinizi geliştirmeniz gerekir. Dünya arenasında oynamak çok heyecanlı ve güzel bir şey."




        - "İlk olarak son 32'ye kalma hedefindeyim"

        Kahraman, Ankara'da 8-14 Haziran'da gerçekleştirilecek 3 Bant Bilardo Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.

        Organizasyonun heyecanını yaşadığını anlatan Kahraman, şunları kaydetti:

        "Oraya giden herkes kürsüye çıkmak ister. Benim de hedefimde kürsüye çıkmak var ama matematikçi olduğumuz için daha gerçekçi düşünüyoruz. Böyle baktığımızda 4 eleme turumuz var. Grup şeklinde müsabakalara katılıyoruz. Onlardan sonra final gruplarına kalıyoruz. Türkiye arenası da olmak üzere 32 kişilik grubun arasında kalmak büyük bir başarıdır. 32'den sonra son 16, çeyrek final, yarı final geliyor. İlk etapta ön eleme gruplarını geçip final grubuna kalmayı hedefliyorum. Ondan sonra atmosfer de oyuncular da sporcular da başka oluyor. İlk olarak son 32'ye kalma hedefindeyim. Ondan sonra daha yukarılara çıkmak istiyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Evlat acısına 24 gün dayanabildi
        Evlat acısına 24 gün dayanabildi
        Bakım çalışmaları tamamlandı, Yerebatan Sarnıcı yeniden açıldı
        Bakım çalışmaları tamamlandı, Yerebatan Sarnıcı yeniden açıldı
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        İddia: Trump'ın ekibi İran müzakeresine hazırlanıyor
        İddia: Trump'ın ekibi İran müzakeresine hazırlanıyor

        Benzer Haberler

        Mersin'de deniz kaplumbağalarının geldiği kumsalda temizlik yapıldı
        Mersin'de deniz kaplumbağalarının geldiği kumsalda temizlik yapıldı
        Mezitli'de mobil atık getirme merkezleri hizmete girdi
        Mezitli'de mobil atık getirme merkezleri hizmete girdi
        Mersin'de uzmanlardan LGS'ye girecek öğrencilere öneriler
        Mersin'de uzmanlardan LGS'ye girecek öğrencilere öneriler
        Tarsus'ta geri dönüşüm seferberliği büyüyor
        Tarsus'ta geri dönüşüm seferberliği büyüyor
        Mersin'de 70 metrelik mağarada mahsur kalan oğlak kurtarıldı
        Mersin'de 70 metrelik mağarada mahsur kalan oğlak kurtarıldı
        Mersin'de 7 bin 256 sentetik hap ele geçirildi, 1 tutuklama
        Mersin'de 7 bin 256 sentetik hap ele geçirildi, 1 tutuklama