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        Bozyazı ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 09:23 Güncelleme:
        Bozyazı ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaledibi Mahallesi'nde Y.G. idaresindeki 07 AID 285 plakalı otomobille M.Y'nin kullandığı 33 AVU 214 plakalı minibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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