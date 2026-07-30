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        Erdemli Okuma ve Ders Çalışma Merkezi'nin temeli atıldı

        Erdemli Belediyesi tarafından inşa ettirilecek okuma ve ders çalışma merkezinin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Erdemli Okuma ve Ders Çalışma Merkezi'nin temeli atıldı

        Erdemli Belediyesi tarafından inşa ettirilecek okuma ve ders çalışma merkezinin temeli atıldı.

        Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Merkez Mahallesi'ndeki temel atma töreninde, merkezin hayırlı olmasını temenni etti.

        Belediye Başkanı Mustafa Kara da merkezin eylül sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

        Merkez tamamlandığında aynı anda 100 kişinin ders çalışabileceği bir yer olacağını kaydeden Kara, ücretsiz internet ve kafeterya hizmeti de verileceğini dile getirdi.

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