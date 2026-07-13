Bozyazı ilçesinde polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık olaylarının önüne geçebilmek için Merkez Mahallesi'ndeki pazar yerinde bilgilendirme çalışmalarında bulundu. Bu kapsamda ekipler, esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve alınabilecek tedbirler konusunda bilgi verdi, broşür dağıttı. Ayrıca pazardaki kadınlara, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.

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