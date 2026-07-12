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        MHP Erdemli İlçe Başkanı yeniden Erol Erdoğan oldu

        MHP Erdemli İlçe Başkanı Erol Erdoğan yeniden görevine seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 22:02 Güncelleme:
        MHP Erdemli İlçe Başkanı yeniden Erol Erdoğan oldu

        MHP Erdemli İlçe Başkanı Erol Erdoğan yeniden görevine seçildi.


        Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14. Olağan İlçe Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Tek listeyle yapılan seçimde ilçe başkanı Erol Erdoğan yeniden seçildi.


        Kongreye, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy, AK Parti İlçe Başkanı Ali Mustafa Poş ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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