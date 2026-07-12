Mersin'de su kuyusuna düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Mersin'de 18 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çamlıyayla ilçesinde çiftçilik yapan Baki Öksüz, keçilerinden birinin boş su kuyusuna düştüğünü fark etti.



Öksüz'ün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, gaz ölçüm cihazlarıyla boş kuyudaki oksijen seviyesini ve zehirli gaz değerlerini analiz edip ortamın güvenli olduğunu tespit etti.



Daha sonra halat yardımıyla 18 metre derinliğindeki kuyuya inen ekipler, hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.



Keçisine kavuşan Öksüz, ekiplere teşekkür etti.

