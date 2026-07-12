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        Mersin'de su kuyusuna düşen keçiyi itfaiye kurtardı

        Mersin'de 18 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Mersin'de su kuyusuna düşen keçiyi itfaiye kurtardı

        Mersin'de 18 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çamlıyayla ilçesinde çiftçilik yapan Baki Öksüz, keçilerinden birinin boş su kuyusuna düştüğünü fark etti.

        Öksüz'ün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, gaz ölçüm cihazlarıyla boş kuyudaki oksijen seviyesini ve zehirli gaz değerlerini analiz edip ortamın güvenli olduğunu tespit etti.

        Daha sonra halat yardımıyla 18 metre derinliğindeki kuyuya inen ekipler, hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

        Keçisine kavuşan Öksüz, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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