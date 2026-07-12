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        Mersin'de "2. Gülnar Batırık Festivali" düzenlendi

        Mersin'in Gülnar ilçesinde "2. Gülnar Batırık Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Mersin'de "2. Gülnar Batırık Festivali" düzenlendi

        Mersin'in Gülnar ilçesinde "2. Gülnar Batırık Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaymakam Emrah Aslan, Ayvalı Mahallesi'ndeki mesire alanında düzenlenen festivalde, Gülnar'ın tarihi ve gelenekleriyle zengin bir ilçe olduğunu söyledi.

        Belediye Başkanı Fatih Önge de batırık yemeğinin ilçenin kültürel mirası olduğunu ifade etti.

        Gülnar'ın bu eşsiz lezzetini tüm dünyaya tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını kaydeden Önge, belediye olarak ilçenin sosyal ve kültürel hayatını canlandıracak bu tür etkinliklere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından, mahalleler arası "En İyi Batırık Yarışması" düzenlendi.

        Hazırlanan 2 bin 500 kişilik batırık, vatandaşlara dağıtıldı.

        Festival, şarkıcı Ayşe Dinçer'in verdiği konserle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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