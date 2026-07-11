Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de trafikte kavga eden sürücülere 362 bin 719 lira ceza verildi

        Mersin'de trafikte kavga eden sürücülere 362 bin 719 lira ceza verildi

        Mersin'de trafikte araçlarından inerek kavga eden sürücülere 362 bin 719 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 23:15 Güncelleme:
        Mersin'de trafikte kavga eden sürücülere 362 bin 719 lira ceza verildi

        Mersin'de trafikte araçlarından inerek kavga eden sürücülere 362 bin 719 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken araçlarından inip kavga eden 2 sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Yapılan incelemede kavga edenlerin kamyonet sürücü B.E. ile motosiklet sürücüsü S.Ö. olduğu belirlendi.

        Sürücüler düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Sürücülere, ​"trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan 362 bin 719 lira ceza kesildi.

        Araç muayenesi olmadığı belirlenen B.E'ye idari para cezası da verildi.

        Ehliyetlerine 60 gün el konulan sürücülerin araçları 2 ay trafikten menedildi.

        B.E. ve S.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Güner de gözaltına alındı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Güner de gözaltına alındı
        F.Bahçe, hazırlık maçında farklı kazandı!
        F.Bahçe, hazırlık maçında farklı kazandı!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        İstanbul'da hayranlarıyla buluştu
        İstanbul'da hayranlarıyla buluştu
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Wimbledon'da şampiyon Linda Noskova!
        Wimbledon'da şampiyon Linda Noskova!
        "İntihar" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti
        "İntihar" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Amasya'da düğün yaptılar
        Amasya'da düğün yaptılar
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler

        Benzer Haberler

        Sosyal medyadaki görüntüler ihbar oldu, kamyonet sürücüsüne ceza kesildi
        Sosyal medyadaki görüntüler ihbar oldu, kamyonet sürücüsüne ceza kesildi
        Mersin'de trafikte kavga eden iki sürücüye 362 bin lira ceza
        Mersin'de trafikte kavga eden iki sürücüye 362 bin lira ceza
        Tarsus'ta eğitim yatırımları hızla hayata geçiriliyor
        Tarsus'ta eğitim yatırımları hızla hayata geçiriliyor
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 164 zanlıdan 21'i tutukland...
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 164 zanlıdan 21'i tutukland...
        ABD Savaş Gemisi 'USS Roosevelt' Mersin Limanı'na demirledi
        ABD Savaş Gemisi 'USS Roosevelt' Mersin Limanı'na demirledi
        Mersin'de tek teker şov pahalıya patladı: 46 bin TL ceza kesildi
        Mersin'de tek teker şov pahalıya patladı: 46 bin TL ceza kesildi