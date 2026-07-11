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        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 164 zanlıdan 21'i tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 164 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 164 zanlıdan 21'i tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 164 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, 29 Haziran-5 Temmuz'da emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

        Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 300 bin 784 uyuşturucu hap, 6 kilo 813 gram uyuşturucu madde, 1 tüfek, 2 tabanca ve 19 fişek ele geçirildi.

        Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 164 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narko-Yetişkin" projeleri kapsamında 1129 kişiye bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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