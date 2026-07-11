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        Mersin'de motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi

        Mersin'de motosikletiyle otoyolda akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Mersin'de motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi

        Mersin'de motosikletiyle otoyolda akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira ceza verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Kuyuluk mevkisinde motosikletini tek tekerlek üzerinde kullanan ve seyir halindeyken akrobatik hareketler yapan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kamera kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemi ile kimliği tespit edilen sürücü M.M.K. yakalandı.

        Trafik kuralları ihlalleri nedeniyle 46 bin lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı da 2 ay trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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