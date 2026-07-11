Mersin'de motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi
Mersin'de motosikletiyle otoyolda akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira ceza verildi.
Mersin'de motosikletiyle otoyolda akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Kuyuluk mevkisinde motosikletini tek tekerlek üzerinde kullanan ve seyir halindeyken akrobatik hareketler yapan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kamera kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemi ile kimliği tespit edilen sürücü M.M.K. yakalandı.
Trafik kuralları ihlalleri nedeniyle 46 bin lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı da 2 ay trafikten menedildi.
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