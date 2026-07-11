Mersin'de trafikte tehlikeli şekilde yük ve yolcu taşıyan sürücüye para cezası verildi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde trafikte tehlikeli şekilde yük ve yolcu taşıyan sürücüye 13 bin lira ceza uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüde bir kamyonet sürücüsünün tehlikeli şekilde yük ve yolcu taşıdığı tespit edildi.



Yapılan çalışmada sürücünün Y.F. olduğu belirlendi.



Sürücüye 13 bin lira ceza kesildi.

