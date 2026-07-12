Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ilısu ve Gezende mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 4 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından bölgede çalışmalar sürüyor.
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