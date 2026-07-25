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        Bozyazı'da öğrenciler hafızlık eğitimi alıyor

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kur'an kurslarında öğrencilere hafızlık eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Bozyazı'da öğrenciler hafızlık eğitimi alıyor

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kur'an kurslarında öğrencilere hafızlık eğitimi veriliyor.

        İlçe Müftülüğü bünyesindeki Denizciler Kız Hafızlık Kur'an Kursu ile Tekeli Mehmet Akif Ersoy Erkek Hafızlık Kur'an Kursu devam ediyor.

        Kurslarda öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığının hafızlık eğitim programı kapsamında derslere katılıyor.

        Ezber programlarının yanı sıra öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyen sosyal etkinlikler de düzenleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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