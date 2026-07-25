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        Mersin'de uydu takip cihazı takılan 2 yeşil deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu

        Mersin'de göç yolları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında uydu takip cihazı takılan "Göksu" ve "Mersin" adlı yeşil deniz kaplumbağaları denize bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Mersin'de uydu takip cihazı takılan 2 yeşil deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu

        Mersin'de göç yolları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında uydu takip cihazı takılan "Göksu" ve "Mersin" adlı yeşil deniz kaplumbağaları denize bırakıldı.

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Rehabilitasyon Merkezinin desteğiyle ve Kızkalesi Rotary Kulübünün sponsorluğuyla yürütülen "Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi" projesi kapsamında Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, "Göksu" ile "Mersin" adı verilen ve uydu takip cihazı takılan deniz kaplumbağaları denizle buluşturuldu.

        MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, gazetecilere, proje kapsamında daha önce uydu takip cihazı takılan 6 deniz kaplumbağasını denizle buluşturduklarını söyledi.

        Bugün uydu takip cihazı takılan 2 deniz kaplumbağasını 1-1,5 yıl kadar izleme şanslarının olacağını belirten Ergene, şöyle konuştu:

        "Özellikle hem Mersin özelinde hem de ülke genelinde deniz kaplumbağaları ve deniz hayatıyla ilgili bilinmeyen çok şey var. Deniz kaplumbağaları deniz yaşamı içerisinde neredeler? Hangi bölgeleri daha çok kullanıyorlar? Beslenmeye yoğunlaştıkları alanlar nereler? Bunları anlamlandırabilmek ve anlayabilmek için yapmış olduğumuz bir çalışma olacak ve sonucu da bu canlıları koruyabilmek için önemli adımların atılmasını sağlayacak."

        Ergene, denize bırakılan deniz kaplumbağalarının birinin boğazına diğerinin de kulaç kısmına balıkçı oltası takıldığını, bu canlıların Doğa Koruma ve Milli Parklar Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildiğini kaydetti.

        Kaplumbağaların göç yolları, beslenme alışkanlıkları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında daha önce uydu takip cihazı takılan "Kızkalesi", "Mersin Üniversitesi", "Atlas", "Soli", "Yüzüncü Yıl Davultepe" ve "Alata" adlı yeşil deniz kaplumbağaları denize bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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