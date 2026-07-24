Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, ilçedeki gazetecilerle bir araya geldi

Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Fırat, Taşucu Polis Evi'nde düzenlenen programda ilçenin sahip olduğu değerlerin daha etkin tanıtılması için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basının işbirliği içinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.





Basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade eden Fırat, basının kamu ile devlet arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini kaydetti.



Programda gazeteciler de ilçe gündemine ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.



