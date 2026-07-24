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        Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, 2 ayrı hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 18:55 Güncelleme:
        Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, 2 ayrı hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kızkalesi Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında, 5 zanlının sahil bandındaki otomobil ve şezlonglardan hırsızlık yaparak bir otomobille bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

        Kamera kayıtlarını inceleyerek otomobilin güzergahını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda S.Y, T.Ç, D.Y, S.Y. ve S.T'yi gözaltına aldı.

        Otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada nakit para, bir otomobilin anahtarı, 6 güneş gözlüğü ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Çalışmada, 2 ayrı araçla bölgeye gelerek sahil bandındaki 2 otomobilden hırsızlık yapan zanlılara yönelik de operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında, ekipler bir otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, diğerini ise Osmaniye'de durdurdu.

        Otomobillerdeki F.G, A.G, Y.G, A.A, E.H.G, D.T. ve F.G. gözaltına alındı.

        Bu otomobillerde yapılan aramada ise nakit para, eldiven, 3 güneş gözlüğü, 2 banka kartı, 3 altın küpe, 1 kol saati, 4 altın kolye ve 2 altın bileklik ele geçirildi.

        Söz konusu 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden S.Y, T.Ç, D.Y, S.Y, S.T. ve A.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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