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        Mersin'de kalp krizi sonucu vefat eden bekçi için tören düzenlendi

        Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bekçi için tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Mersin'de kalp krizi sonucu vefat eden bekçi için tören düzenlendi

        Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bekçi için tören yapıldı.

        Çarşı ve Mahalle bekçisi olarak görevli Mustafa Çakır (37), dün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Çakır, için Tarsus Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Çakır'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Vali Atilla Toros, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ve meslektaşları katıldı.

        Çakır'ın cenazesi, törenin ardından Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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