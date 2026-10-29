Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Cumhuriyet Bayramında Anamur'da şehit aileleri unutulmadı

        Cumhuriyet Bayramında Anamur'da şehit aileleri unutulmadı

        Mersin'in Anamur ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine yönelik vefa ziyaretleri gerçekleştirildi. Anamur Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan ve beraberindeki ilçe protokolü, şehit aileleriyle bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Cumhuriyet Bayramında Anamur'da şehit aileleri unutulmadı

        Mersin’in Anamur ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine yönelik vefa ziyaretleri gerçekleştirildi. Anamur Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan ve beraberindeki ilçe protokolü, şehit aileleriyle bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

        Ziyaretler kapsamında, 11 Ağustos 1999 tarihinde Van’ın Gürpınar ilçesinde yaşanan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gözcü’nün ailesi ile 1994 yılında şehit düşen Piyade Teğmen Ahmet Tor’un ailesi ziyaret edildi.

        Şehitler dualarla anıldı

        Ziyaretlerde şehitler rahmet ve minnetle anılırken aileleriyle yakından ilgilenildi. Kaymakam Kemal Duru, şehit ailelerinin her zaman devletin yanında olduğunu belirterek, onların acılarını paylaşmanın ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmenin önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Duru, "Vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerlerimiz uğruna canlarını hiçe sayarak şahadete yürüyen şehitlerimizin geride kalanlarına sahip çıkmak bize bir borçtur. Devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

        REKLAM

        Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemine de değinen Duru, ailelerle sohbet ederek başka acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

        Anamur'un Kızılaliler Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda da şehit aileleri ziyaret edildi. Kur’anı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, şehitler için dualar edildi.

        Ailelerin talep ve ihtiyaçlarının dinlendiği ziyaretlerde, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmanın ve geride bıraktıkları ailelerine destek olmanın önemi vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Mut'ta halı ve mobilya mağazasında yangın
        Mut'ta halı ve mobilya mağazasında yangın
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Mersin'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Mersin'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Mersin'de sağanak etkili oldu
        Mersin'de sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME - Mersin'de halı ve mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol alt...
        GÜNCELLEME - Mersin'de halı ve mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol alt...
        Mersin'de halı ve mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Mersin'de halı ve mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor