Cumhuriyet Bayramında Anamur'da şehit aileleri unutulmadı

Mersin’in Anamur ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine yönelik vefa ziyaretleri gerçekleştirildi. Anamur Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan ve beraberindeki ilçe protokolü, şehit aileleriyle bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Ziyaretler kapsamında, 11 Ağustos 1999 tarihinde Van’ın Gürpınar ilçesinde yaşanan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gözcü’nün ailesi ile 1994 yılında şehit düşen Piyade Teğmen Ahmet Tor’un ailesi ziyaret edildi.

Şehitler dualarla anıldı

Ziyaretlerde şehitler rahmet ve minnetle anılırken aileleriyle yakından ilgilenildi. Kaymakam Kemal Duru, şehit ailelerinin her zaman devletin yanında olduğunu belirterek, onların acılarını paylaşmanın ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmenin önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Duru, "Vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerlerimiz uğruna canlarını hiçe sayarak şahadete yürüyen şehitlerimizin geride kalanlarına sahip çıkmak bize bir borçtur. Devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemine de değinen Duru, ailelerle sohbet ederek başka acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Anamur'un Kızılaliler Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda da şehit aileleri ziyaret edildi. Kur’anı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, şehitler için dualar edildi.

Ailelerin talep ve ihtiyaçlarının dinlendiği ziyaretlerde, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmanın ve geride bıraktıkları ailelerine destek olmanın önemi vurgulandı.