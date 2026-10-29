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        GÜNCELLEME - Mersin'de halı ve mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Mersin'in Mut ilçesinde halı ve mobilya mağazasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:36 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Mersin'de halı ve mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Mersin'in Mut ilçesinde halı ve mobilya mağazasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Güllük Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 4 katlı binanın altında bulunan halı ve mobilya mağazasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Mağazanın bulunduğu binadaki kişiler, merdiven boşluğundaki yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamadı.

        Ekipler, itfaiye merdiveniyle 20 dairedeki 80 kişiyi balkonlardan tahliye etti.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Hasar gören mağazada soğutma işlemi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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