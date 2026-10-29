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        Mersin'de üreticilere hayvan, fidan ve ekipman desteği

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli ve Silifke ilçelerinde düzenlenen tarımsal destek dağıtım törenlerinde, hayvancılıktan balıkçılığa, arıcılıktan meyve yetiştiriciliğine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren üreticilere destek sağlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Mersin'de üreticilere hayvan, fidan ve ekipman desteği

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli ve Silifke ilçelerinde düzenlenen tarımsal destek dağıtım törenlerinde, hayvancılıktan balıkçılığa, arıcılıktan meyve yetiştiriciliğine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren üreticilere destek sağlandı.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen projeler kapsamında üreticilere küçükbaş hayvan, yem, fidan, atalık tohum, solar kamera ve balıkçılık malzemeleri dağıtıldı.

        Erdemli’de düzenlenen törende, ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi’ kapsamında 7 yetiştiriciye 175 küçükbaş hayvan ve 28 ton yem verildi. Küçük ölçekli balıkçılara yönelik proje kapsamında ise 70 balıkçıya çeşitli ekipman ve malzeme desteği sağlandı.

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        Arıcılık faaliyetlerinin güvenliğini artırmak amacıyla 278 üreticiye yüzde 100 hibeli solar kamera desteği sunulurken, 11 üreticiye 330 badem fidanı, 101 üreticiye ise 3 bin 30 zeytin fidanı dağıtıldı.

        Silifke’de 398 üreticiye destek

        Destek dağıtımları Silifke’de de devam etti. İlçede 5 farklı proje kapsamında toplam 398 üretici, yetiştirici ve balıkçıya destek verildi. Bu çerçevede 7 yetiştiriciye 175 küçükbaş hayvan ve 28 ton yem ile aşı desteği, 52 balıkçıya ekipman, 82 arı yetiştiricisine solar kamera desteği sağlandı.

        Ayrıca 57 üreticiye bin 710 badem fidanı, 100 üreticiye 3 bin zeytin fidanı dağıtılırken, 100 üreticiye kişi başı 125 kilogram olmak üzere toplam 12 bin 500 kilogram atalık sarı buğday tohumu verildi.

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        "Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, tarımın emeğin ve alın terinin en önemli örneklerinden biri olduğunu belirterek, artan üretim maliyetlerine rağmen üretmekten vazgeçmeyen çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

        Destekleri yalnızca hayvan, yem, fidan veya ekipman dağıtımı olarak görmediklerini ifade eden Şahutoğlu, üretimin devamlılığına ve kırsalın geleceğine katkı sunduklarını kaydetti. Şahutoğlu, ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi’nin sürdürülebilirliği sayesinde belediye bütçesinde kalan 30 milyon liranın yeniden üreticilere yönelik desteklere dönüştürüldüğünü belirterek, "Üreten kazanacak, kırsal güçlenecek, Mersin büyüyecek" dedi.

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        Silifke Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten de desteklerin üreticiler için umut olduğunu belirterek, verilen hayvan, fidan ve tohumlarla ailelerin geçimlerine katkı sağlandığını ifade etti.

        Üreticiler desteklerden memnun

        Erdemli ve Silifke’de desteklerden yararlanan üreticiler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Arıcılar, kovan hırsızlıklarının önlenmesi ve uzaktan takip açısından solar kameraların önemli bir güvence sağladığını belirtirken, küçükbaş hayvan desteği alan yetiştiriciler üretim kapasitelerini artırma fırsatı bulduklarını söyledi.

        Fidan ve tohum desteğinden yararlanan üreticiler ise artan girdi maliyetleri karşısında sağlanan katkının kendileri için önemli olduğunu ifade ederek Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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