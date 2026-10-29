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        Mersin'de sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Mersin'de sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Mersin'de gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren sağanak, Erdemli ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu. Bazı araçlar su birikintilerinde kalarak arızalanırken, bazı sürücüler de göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Ekipler, yağmur suyunun tahliyesi için çalışma başlattı.

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        'BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞIYORUZ'

        Sağanaktan en çok etkilenen mahallelerden Akdeniz Mahallesi'nde de vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suyu tahliye etmek için çalıştı. Bazı mahalle sakinleri de evlerindeki eşyaları dışarı çıkardı. Evini su basan vatandaşlardan biri, "Sabaha karşı çok şiddetli bir yağmur yağdı. Yağmur suları evlerimize girdi ve bütün eşyalarımız sular altında kaldı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Büyük mağduriyet yaşıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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