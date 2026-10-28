Silifke'de okuma salonu törenle açıldı

Programda Kaymakam Fırat, gençlik merkezinde yürütülen çalışmalarla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz'den bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.