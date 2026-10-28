Silifke'de okuma salonu törenle açıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde, "Silifke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Okuma Salonu" törenle açıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, "Silifke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Okuma Salonu" törenle açıldı.
Silifke Gençlik Merkezi'ndeki açılışa, Kaymakam Eyüp Fırat, Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar okuma salonunu gezdi.
Programda Kaymakam Fırat, gençlik merkezinde yürütülen çalışmalarla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz'den bilgi aldı.
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