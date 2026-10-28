Tilki minareye çıktı

Mut ilçesinde kuşların peşine takılan bir tilki, Hamam Mahallesi’ndeki Karatahta Camisi'nin minaresine çıktı. Durumu fark eden mahalleli o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre minarede duran tilki daha sonra inerek gözden kayboldu.

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