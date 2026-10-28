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        Mersin'de Cumhuriyet'in 103. yılında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

        Mersin'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Mersin'de Cumhuriyet'in 103. yılında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

        Mersin'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Mersin Valiliği himayesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, kent protokolü ve öğrenciler katıldı.Törende, Vali Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Kapçaklı ve Başkan Vekili Genç tarafından Atatürk Anıtı'na sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenkleri sunuldu.

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        Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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