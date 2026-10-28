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        Bozyazı'da miniklerden cumhuriyet coşkusuna anlamlı yürüyüş

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde İlkadım Anaokulu öğrencileri, Cumhuriyetin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk görselleriyle cumhuriyet coşkusunu sokaklara taşıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Bozyazı'da miniklerden cumhuriyet coşkusuna anlamlı yürüyüş

        Mersin’in Bozyazı ilçesinde İlkadım Anaokulu öğrencileri, Cumhuriyetin 103’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk görselleriyle cumhuriyet coşkusunu sokaklara taşıdı.

        Bozyazı İlkadım Anaokulu tarafından öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte cumhuriyet sevgisi ve milli değerlerin önemi vurgulandı. Okul Müdürü Galip Balkar Yalçın eşliğinde öğretmenler Havva Pancar, Ayşe Koçluk ve Dursun Serin Şimşek tarafından organize edilen yürüyüşe veliler de destek verdi.

        İlçe merkezinde gerçekleştirilen yürüyüşte ellerinde Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün görsellerini taşıyan öğrenciler, esnafa hazırladıkları gazeteler dağıtarak bayram sevincini paylaştı.

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        Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden birinde öğrenciler, cumhuriyet sevgilerini ve düşüncelerini kaleme aldıkları mektupları Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Batkı’ya takdim etti. Mektuplarını yetkililere ulaştıran minikler, kendilerine gelecek cevapları heyecanla beklemeye başladı.

        Etkinlikle çocuklara küçük yaşlarda cumhuriyet bilinci kazandırılması, milli ve manevi değerlerin yaşatılması, birlik, beraberlik ve vatandaşlık bilincinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

        İlçe sakinlerinin de ilgi gösterdiği yürüyüş, öğrencilerin Cumhuriyet sevgisini ve milli değerlere bağlılığını ortaya koydu.

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