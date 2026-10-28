Mersin'de dolu yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından ilçenin Taşucu Yeşilovacık Mahallesi'nde dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar yağış sırasında kapalı alanlara sığınırken, dolunun ardından birikintiler oluştu. Yağışla birlikte Boğsak Koyu'nda yaşayan kampçılar, zor anlar yaşadı. Yağış, bir süre sonra etkisini yitirdi.

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