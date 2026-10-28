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        Mersin'de dolu yağdı

        MERSİN'in Silifke ilçesinde etkili olan dolu yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Mersin'de dolu yağdı

        MERSİN'in Silifke ilçesinde etkili olan dolu yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından ilçenin Taşucu Yeşilovacık Mahallesi'nde dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar yağış sırasında kapalı alanlara sığınırken, dolunun ardından birikintiler oluştu. Yağışla birlikte Boğsak Koyu'nda yaşayan kampçılar, zor anlar yaşadı. Yağış, bir süre sonra etkisini yitirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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