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        Mersin'de dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Mersin'de dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:46 Güncelleme:
        Mersin'de dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Mersin'de dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık ve yasa dışı bahis yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında bazı şüphelilerin trafik kazası sigortası, araç satışı, bungalov ev, güvenli kapora ve tebligat konularıyla ilgili 10 farklı ilde 12 vatandaşı 947 bin 719 lira dolandırdıkları belirlendi.

        Şüphelilerin ayrıca yasa dışı bahis sitelerine hesap temin ettikleri ve vatandaşlara ait kişisel verileri kullanarak dolandırıcılık yaptıkları da tespit edildi.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda F.Ü, Ç.E, M.A, Y.İ.K, H.Ç.K, ve F.Ü. gözaltına alındı.

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        Adreslerde yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, bilgisayar, hard disk, ruhsatsız tabanca, bir miktar kokain ve 4 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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