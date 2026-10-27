Sağanakta suyla dolan caddede içine girdiği büyük şeffaf balonla ilerledi
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir kişi, etkili olan sağanak nedeniyle göle dönen yolda balon futbolunda kullanılan şişme şeffaf balonla ilerlerken görüntülendi.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir kişi, etkili olan sağanak nedeniyle göle dönen yolda balon futbolunda kullanılan şişme şeffaf balonla ilerlerken görüntülendi.
İlçede öğle saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerini su bastı. Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Bolat, su birikintisi nedeniyle ilerleyemeyen servis minibüsündeki bir öğrenciyi omzunda taşıyarak araçtan indirip, ailesine teslim etti. İlçe merkezinde bir kişi de göle dönen caddede balon futbolunda kullanılan şişme şeffaf balonla ilerlerken görüntülendi.
Yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri yollardaki suların tahliyesi için çalışma başlattı.
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