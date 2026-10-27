Mersin'de kayıp olarak aranan kadın çalılık alanda ölü bulundu
Mersin'in Mut ilçesinde kayıp olarak aranan kadın çoban çalılık alanda ölü bulundu.
Giriş: 27.10.2026 - 15:23 Güncelleme:
Mersin'in Mut ilçesinde kayıp olarak aranan kadın çoban çalılık alanda ölü bulundu.
İlçede çobanlık yapan Nesrin Candan'ın 25 Ekim'de eve dönmemesi üzerine eşi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine jandarma ekipleri, Kürtçü Mahallesi Çakal Tepesi Yenisu mevkisinde arama başlattı.
Çalışmalar sonucunda Nesrin Candan'ın cansız bedeni bölgedeki çalılık alanda bulundu.
Kadının cenazesi Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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