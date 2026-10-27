Mersin'in Akdeniz ilçesindeki yollarda yenileme çalışmaları sürüyor
Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, yollarda yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Giriş: 27.10.2026 - 13:33 Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, yollarda yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Camili, Civanyaylağı, Kazanlı ve Nusratiye mahallelerindeki yollarda asfalt serimi, sathi kaplama ve asfalt yama gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında zarar gören kaldırımlar da onarıldı.
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