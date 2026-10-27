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        Akkuyu NGS'de ikinci devre ekipmanlarının dayanıklılığı test edildi

        Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci Güç Ünitesi'nde, ikinci devrenin dayanıklılığını kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilen hidrolik testler başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Akkuyu NGS'de ikinci devre ekipmanlarının dayanıklılığı test edildi

        Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci Güç Ünitesi’nde, ikinci devrenin dayanıklılığını kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilen hidrolik testler başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre bu kapsamda, üç gün boyunca buhar jeneratörleri, buhar armatür blokları ve besleme suyu boru hatları test edildi. Dört buhar jeneratörünün tamamı ve bunlara bağlı boru hatları 12,6 MPa basınç altında denendi. Projede öngörülen çalışma basıncının yüzde 15 üzerinde olan bu değere yakın bir basınç, doğada okyanusun yaklaşık 1,25 kilometre derinliğinde oluşuyor.

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        Basınç artırılmadan önce buhar jeneratörleri 126 °C’ye kadar ısıtıldı, testler sırasında suyun maksimum sıcaklığı ise 135 °C’ye ulaştı. Basınç kademeli olarak artırıldı ve her aşamada uzmanlar ekipman parametrelerini ve sökülebilir bağlantıların sızdırmazlığını titizlikle kontrol etti. Basınç, maksimum değer olan 12,6 MPa seviyesinde belirli bir süre tutuldu, ardından nihai inceleme için 10,1 MPa’ya düşürüldü. Yapılan kontroller, ekipmanların yüksek basınca dayanıklılığını ve çalışma parametrelerinde gerçekleştirilecek sonraki testlere hazır olduğunu doğruladı.

        Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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        “Gerçekleştirilen testler, ikinci devre ekipmanlarının dayanıklılığını, montajın ve kaynaklı bağlantıların kalitesini doğruladı. Bu sonuç, inşaat ekipleri, montaj ve devreye alma uzmanları, işletme personelinin yanı sıra testler sırasında doğrudan teknik denetim gerçekleştiren Rosatom’un dış uzman kuruluşlarının temsilcilerinin yürüttüğü kapsamlı ortak çalışmanın sonucudur. Elde edilen sonuçlar, 1’inci Güç Ünitesi’nde reaktör tesisinin sıcak testlerine yönelik hazırlıklara başlamamıza olanak sağlıyor.”

        Çalışmalarda Akkuyu Nükleer A.Ş. Teknik Direktörlüğü personeli, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un elektrik enerjisi bölümü olan Atomtechenergo’nun ve Rosatom Servis A.Ş.’nin teknik denetim uzmanlarının yanı sıra denetleyici kurum Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) temsilcileri görev aldı.

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