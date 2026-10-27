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        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Mersin'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Mersin'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince bir depoya operasyon düzenlendi.

        Depoda ve önündeki kamyonette yapılan aramada 100 kilogram sentetik ecza ham maddesi, 1 ton 100 kilogram katkı maddesi, hava kompresörü, 37'şer rulo blister şeridi ve PVC levha ile çok sayıda boş kapsül ele geçirildi.

        H.E. ve Y.K. gözaltına alındı.

        Kamyonetin sürücüsüne, ruhsatsız ve plakasız araç kullanmaktan 6 bin 200 lira ceza verildi.

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        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de Mezitli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda C.E, F.Y. ve M.Ş. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramada 1 kilo 904 gram esrar ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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