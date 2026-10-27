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        Mersinli öğrenciler robotik kodlama yarışmalarında derece elde etti

        Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik kodlama alanında katıldıkları bölgesel ve ulusal yarışmalarda önemli dereceler elde etti. Öğrencilerin geliştirdiği görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan robot projesi ise dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Mersinli öğrenciler robotik kodlama yarışmalarında derece elde etti

        Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik kodlama alanında katıldıkları bölgesel ve ulusal yarışmalarda önemli dereceler elde etti. Öğrencilerin geliştirdiği görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan robot projesi ise dikkat çekti.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukları ve gençleri bilimle buluşturduğu Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Merkezde robotik kodlama ve yazılım eğitimi alan öğrenciler, 28 Şubat1 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenen 'The MaestRobot Robotics Competition & Festival' Akdeniz Bölgesel Yarışması'na 2 ayrı takımla katıldı. İlkokul öğrencilerinden oluşan 'Mercan Junior' takımı, 'LEGO Çizgi İzleyen' kategorisinde Akdeniz Bölge 2'ncisi olurken, ortaokul öğrencilerinden oluşan 'Mercan' takımı ise 'ATSO Girişimcilik Robotik Teknolojileri' kategorisinde Akdeniz Bölge 3'üncülüğünü elde etti.

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        Bölgesel yarışmada elde ettikleri derecelerle Türkiye Yarışması'na katılmaya hak kazanan öğrencilerden 'Mercan Junior' takımı, 13 Mayıs 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen 'MaestRobot Türkiye Yarışması'nda 'LEGO Çizgi İzleyen' ilkokul kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu.

        Robotik Kodlama ve Yazılım Öğretmeni Hatice Akış'ın danışmanlığında yarışmalara hazırlanan 'Mercan Junior' takımında, Akdeniz Bölgesel Yarışması'nda Süleyman Onur Doğan, Yavuz Selim Çiftçi ve Cesur Ali Kaplan yer aldı. Türkiye Yarışması'nda ise takımı Süleyman Onur Doğan ve Cesur Ali Kaplan temsil etti. Ortaokul kategorisinde bölge 3'üncüsü olan 'Mercan' takımında ise Demirkan Münker, Uras Sıvacı ve Umut Göçer yer aldı. Öğrenciler, yaklaşık 56 aylık çalışma sürecinde görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara çözüm üretmek amacıyla bir robot prototipi geliştirdi.

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        "Görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak istedik"

        Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Robotik Kodlama ve Yazılım Öğretmeni Hatice Akış, merkezde yaklaşık 1,5 yıldır robotik kodlama ve yazılım eğitimi verdiklerini belirtti. Öğrencilerin temel düzeyden başlayarak eğitim aldıklarını ifade eden Akış, ortaokul öğrencilerinin geliştirdiği projeyle toplumsal fayda sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak istedik. Çünkü normal hayatta birçok zorluk yaşıyorlar. Biz de böyle bir proje geliştirdik" dedi.

        "Robotumuz engelleri algılayarak tepki veriyor"

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        Akdeniz Bölge 3'üncülüğü elde eden 'Mercan' takımında yer alan 7. sınıf öğrencisi Demirkan Münker, geliştirdikleri robotun görme engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlandığını söyledi. Robotun çevresindeki engelleri algılayarak kullanıcının güvenli şekilde ilerlemesine yardımcı olduğunu anlatan Münker, "Robotumuz görme engelli bireyin önünde, yanında, sağında, solunda bir engel varsa ya da birey için tehlike oluşturabilecek bir durum varsa onu kontrol ediyor, ona göre tepki veriyor. Kendi içinde yazdığımız kodlarla, akıllı bir karar alma mekanizması olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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