Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de zararlılara karşı 505 personelle yıl boyunca ilaçlama

        Mersin'de zararlılara karşı 505 personelle yıl boyunca ilaçlama

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve zararlı canlılarla mücadele etmek amacıyla 13 ilçede 134 araç ve 505 personelle yıl boyunca ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Gündüz ve gece gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sivrisinek, fare, hamam böceği ve yakarca gibi zararlılarla mücadele ediliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Mersin'de zararlılara karşı 505 personelle yıl boyunca ilaçlama

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve zararlı canlılarla mücadele etmek amacıyla 13 ilçede 134 araç ve 505 personelle yıl boyunca ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Gündüz ve gece gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sivrisinek, fare, hamam böceği ve yakarca gibi zararlılarla mücadele ediliyor.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde kent genelinde yürütülen ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, 13 ilçede sabah 08.00 ile 17.00 saatleri arasında sivrisinek, fare ve hamam böceği gibi zararlılara karşı ilaçlama gerçekleştirirken, akşam 19.00 ile 23.00 saatleri arasında ise uçkun ve yakarcalara yönelik mücadele yürütüyor. Sivrisineklerin durgun sularda üremesi nedeniyle ekipler, zararlıların çoğalmasını önlemek amacıyla üreme alanlarında periyodik ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda su birikintileri, foseptikler, rögarlar, PTT kapakları, menfezler, bodrumlar, dere yatakları ve yeşil alanlar düzenli olarak kontrol edilerek ilaçlanıyor. Planlı çalışmaların yanı sıra vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler de değerlendirilerek sorun yaşanan bölgelere müdahale ediliyor.

        REKLAM

        "İlaçlama çalışmaları gece gündüz devam ediyor"

        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Yenişehir İlaçlama Sorumlusu Merdal Gökdurna, kent genelinde ilaçlama çalışmalarının yıl boyunca sürdürüldüğünü belirterek, "Mersin genelinde 13 ilçede sabah 08.00’den akşam 17.00'ye kadar gündüz ilaçlaması, akşam da saat 19.00 ile 23.00 arası gece ilaçlaması devam etmektedir. Gündüz sivrisinek, fare, hamam böceği zararlılarının ilaçlaması yapılıyor. Gece ise yakarca denilen sineklere karşı ilaçlama yapılmaktadır. 13 ilçede rögarlar, foseptikler, çöp konteynerleri, su birikintisi olan bina bodrumları ilaçlanıyor. Özellikle yeşil alanın bol olduğu yerlerde gece ilaçlaması devam etmektedir. Sivrisinek üremesinin yoğun olduğu durgun suların olduğu dere yatakların da ilaçlıyoruz" dedi.

        REKLAM

        "Vatandaşlarımız yaşadıkları ortamda durgun su bulundurmasın"

        Çöp konteynerlerinin ilaçlanmasının Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olmamasına rağmen bu alanlarda da çalışma yaptıklarını belirten Gökdurna, konteynerlerin temizlik ve yıkama işlemlerinin ise ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olduğunu ifade etti. Bina bodrumlarında yalnızca durgun su bulunması halinde ilaçlama yapıldığını aktaran Gökdurna, site içlerinde fare ilaçlamasının çocuklar açısından risk oluşturmaması için uygun delik ve alanlarda gerçekleştirildiğini, bina çevrelerinde ise ilaçlama yapılmadığını kaydetti.

        Vatandaşlara durgun su konusunda uyarılarda bulunan Gökdurna, "Vatandaşlardan ricamız; binanın etrafına, balkonuna durgun su bırakmayacak şekilde sularını 23 güne bir dökmeleri. Yazkış aynı şekilde. Su kovası bırakmamaları, durgun su bırakmamaları gerekiyor. Ekiplerimiz 365 gün ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. ‘Alo 185’ üzerinden de talep oluşturulabilir. En fazla 2 gün içinde şikayetlere veya taleplere cevap verilerek, gerekli çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı
        Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı
        Mersin'de 1 ton 100 kilo katkı ile 100 kilo sentetik ecza maddesi ele geçir...
        Mersin'de 1 ton 100 kilo katkı ile 100 kilo sentetik ecza maddesi ele geçir...
        Böbrekleri koruyarak bacak damarlarındaki tıkanıklığı açtılar
        Böbrekleri koruyarak bacak damarlarındaki tıkanıklığı açtılar
        2 bin 300 yıllık tarihin içinden Türküler yükseldi
        2 bin 300 yıllık tarihin içinden Türküler yükseldi
        Mersin'de kadın üreticiler emek ve dayanışma için buluştu
        Mersin'de kadın üreticiler emek ve dayanışma için buluştu