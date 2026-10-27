Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

Mersin'in Mezitli ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kilo 904 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, yaşı küçük H.A. ile C.E., F.Y. ve M.Ş. yakalandı, toplam 1 kilo 904 gram kubar esrar ele geçirildi.

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Jandarmada işlemleri yapılan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.