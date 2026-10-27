Cezaevlerinde üretilen ürünler Mersin'de satışa sunuluyor Başsavcı Emre: "Amacımız hükümlüleri topluma kazandırmak"

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, kentte görev yapan gazetecilerle İşyurtları Kurumu Satış Mağazasında bir araya gelerek ceza infaz kurumlarında yürütülen üretim faaliyetleri ve hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Millet Bahçesi sahil kesiminde bulunan İşyurtları Kurumu Satış Mağazasında düzenlenen programda konuşan Başsavcı Yasin Emre, mağazada Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ceza infaz kurumlarında hükümlüler tarafından üretilen ürünlerin satışa sunulduğunu belirtti. Giyim, tekstil, hediyelik eşya ve gıda başta olmak üzere çok sayıda ürünün bulunduğu mağazanın halka açık olduğunu ifade eden Emre, vatandaşların kaliteli, güvenilir ve ekonomik ürünlere ulaşabildiğini kaydetti.

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Mağazada ceza infaz kurumu personelinin yanı sıra hükümlülerin de görev yaptığını aktaran Emre, çalışan hükümlülerin sigortalarının yapıldığını ve kendilerine belirli miktarda ücret ödendiğini söyledi. Satış mağazasında ailelerin de rahatlıkla vakit geçirebileceği, kahvaltı ve yemek hizmeti sunan bir kafeteryanın bulunduğunu dile getirdi.

"Amacımız hükümlüleri topluma kazandırmak"

Ceza infaz kurumlarındaki temel amaçlarının yalnızca cezalandırmak olmadığını vurgulayan Başsavcı Emre, hükümlülerin ıslah edilerek yeniden topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Bu kapsamda cezaevlerinde eğitim, spor, kültür, sanat ve meslek edindirme faaliyetlerinin yaygın şekilde sürdürüldüğünü belirten Emre, hükümlülerin kütüphanelerden yararlandığını, kitap okuma ve sınav uygulamalarına katıldığını, tiyatro ve çeşitli sportif faaliyetlerde yer aldığını anlattı.

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Ahşap işçiliği, gemi yapımı ve bakır işlemeciliği gibi üretim faaliyetlerinin de gerçekleştirildiğini kaydeden Emre, hükümlülerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı alanlarda kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu ifade etti.

İşyurtları Kurumu bünyesindeki üretim faaliyetlerinin hem hükümlülere meslek kazandırdığını hem de ülke ekonomisine katkı sunduğunu belirten Emre, Mersinlileri mağazadaki ürünleri görmeye ve bu çalışmalara destek olmaya davet etti.

"Ürünlerin tanıtımına katkı sunacağız"

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya ise hükümlüler tarafından üretilen ürünlerin satışa sunulduğu mağazanın kent açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek, Başsavcı Yasin Emre'ye gazetecileri bir araya getirdiği ve bu çalışmaları tanıttığı için teşekkür etti. Kaya, ürünlerin üretim aşamasında ortaya konulan emeğin ve taşıdığı anlamın değerli olduğunu ifade ederek, gazeteciler olarak mağazanın tanıtımına katkı sunacaklarını kaydetti.

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Program, gazetecilerin mağazadaki ürünleri incelemesi ve sohbetin ardından sona erdi.