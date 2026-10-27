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        Akdeniz Belediyesi ilçenin dört bir yanında asfalt çalışmalarını sürdürüyor

        Akdeniz Belediyesi, ilçeye bağlı mahallelerde ulaşım konforunu artırmak amacıyla sıcak ve soğuk asfalt çalışmalarına devam ediyor. Camili Mahallesi'nde 750 metrelik yol sıcak asfaltla yenilenirken, Civanyaylağı, Kazanlı ve Nusratiye mahallelerinde de yol yapım, kaplama ve yama çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Akdeniz Belediyesi ilçenin dört bir yanında asfalt çalışmalarını sürdürüyor

        Akdeniz Belediyesi, ilçeye bağlı mahallelerde ulaşım konforunu artırmak amacıyla sıcak ve soğuk asfalt çalışmalarına devam ediyor. Camili Mahallesi’nde 750 metrelik yol sıcak asfaltla yenilenirken, Civanyaylağı, Kazanlı ve Nusratiye mahallelerinde de yol yapım, kaplama ve yama çalışmaları gerçekleştirildi.

        Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım altyapısını iyileştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan 65 mahallede hizmet veren ekipler, ihtiyaç ve önceliklere göre sıcak asfalt, soğuk asfalt, sathi kaplama ve asfalt yama çalışmaları gerçekleştiriyor.

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        Camili Mahallesi’nde 750 metrelik yol yenilendi

        Çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerden Camili’de 750 metre uzunluğundaki yol sıcak asfaltla kaplandı. Yenilenen yolun mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırdığını belirten Camili Mahalle Muhtarı Adem Uysal, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek mahalle sakinleri adına Akdeniz Belediyesine teşekkür etti.

        Civanyaylağı’nda yeni yol açıldı

        Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Civanyaylağı Mahallesi’nde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen heyelan ve çökme nedeniyle kapanan bölgede de çalışma gerçekleştirdi. Ağır iş makinelerinin desteğiyle bölgede yeni bir yol açılarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

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        Kazanlı Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan güzergahlarda sathi kaplama çalışması yapan ekipler, özellikle yerli üreticilerin ulaşımda yaşadığı sorunların giderilmesine katkı sağladı. Nusratiye Mahallesi’nde ise Cuma Pazarı Sokağı olarak bilinen 5003 numaralı sokakta bozulan yol bölümlerinde asfalt yama çalışması yapıldı.

        Belediye ekiplerinin, ilçe genelinde belirlenen program ve ihtiyaçlar doğrultusunda yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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