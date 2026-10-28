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        Akdenizli kadınlara meme kanseri konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadınlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatılırken, uzmanlar özellikle ağrısız kitlelerin de dikkate alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:24 Güncelleme:
        Akdenizli kadınlara meme kanseri konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi

        Mersin’in Akdeniz ilçesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadınlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatılırken, uzmanlar özellikle ağrısız kitlelerin de dikkate alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

        Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen seminer, belediyenin konferans salonunda gerçekleştirildi. Akdeniz Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Emine Öztosun’un konuşmacı olarak katıldığı programda, kanserin tanımı, türleri ve belirtileri ile meme kanseri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

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        "Ağrısız olması zararsız olduğu anlamına gelmiyor"

        Meme kanserinin taraması yapılan kanser türlerinden biri olduğunu belirten Uzm. Dr. Emine Öztosun, hastalığın erken dönemlerinde ağrının genellikle görülen belirtilerden biri olmadığını söyledi.

        Kadınların ağrı hissetmedikleri için sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayan Öztosun, "Ağrı; meme kanserinin başlarında, yani erken dönemlerde ortaya çıkan bulgulardan biri değil. O yüzden, 'Benim ağrım yok, dolayısıyla önemseyeceğim bir durum yok' demeyin. Yine 'ağrısızdır, bir sıkıntı yok' diye de kesinlikle düşünmemek lazım. Çünkü erken dönemde meme kanserinin yüzde 90’ı ağrısız seyrediyor. Bir kitlenin ağrısız olması, onun zararsız olduğu, kötü huylu olmadığı anlamına gelmiyor" dedi.

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        Seminerde ayrıca meme kanserine ilişkin temel bilgiler aktarılırken, erken teşhisin hastalığın tedavisindeki önemi üzerinde duruldu. Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı program, kadınların sağlık konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamayı hedefledi.

        Akdeniz’in farklı mahallelerinden kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminere, AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları başkanları ile yöneticileri de katıldı. Program, çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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