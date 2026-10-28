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        Kuşların peşine takılan tilki minareye çıktı

        Mersin'in Mut ilçesinde tilkilerden biri, kuşlara ulaşmak için çıktığı minarede, ikisi ise bahçe kenarında görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Kuşların peşine takılan tilki minareye çıktı

        Mersin'in Mut ilçesinde tilkilerden biri, kuşlara ulaşmak için çıktığı minarede, ikisi ise bahçe kenarında görüntülendi.

        İlçeye bağlı Hamam Mahallesi'nde bulunan Karatahta Camii'nin minaresinde tilki çıktı. Kuşların peşinden tilkinin minareye çıktığını gören mahalle sakinleri ise o anları görüntüledi. Bir süre minarede duran tilki daha sonra inerek gözden kayboldu. Yine Mut ilçesine bağlı Palantepe Mahallesi'nde yiyecek arayan iki tilki, Çiçekçi Koyağı mevkiinde bahçe kenarında bulunanların yanına geldi. Bir süre yiyecek arayan iki tilkinin o anları da telefonla görüntülendi.

        Son günlerde bölgede tilkilerin yoğun olarak görüldüğü ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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