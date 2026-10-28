Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu
Mersin'in Silifke ilçesinde, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 28.10.2026 - 15:16 Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğle saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Yağış nedeniyle Akdere, Işıklı ve Yeşilovacık mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı.
Belediye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
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