Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

Yağış nedeniyle Akdere, Işıklı ve Yeşilovacık mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçede öğle saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

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