Gülnar ilçesinde çiftçilere ekipman desteği verildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, çiftçilere çapa makinesi ve hayvan suluğu desteğinde bulunuldu.

Gülnar Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte çiftçilere 30 motorlu çapa makinesi ve 90 hayvan suluğu verildi.

Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan, etkinlikte, ilçenin tarım ve enerji alanında önemli bir konumda olduğunu belirtti.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de devletin tüm imkanlarıyla üreticinin yanında yer almaya devam ettiğini kaydetti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Üredi de proje kapsamında sağlanan desteklerin detaylarını paylaştı.

REKLAM

Programda 7 genç üreticiye "Kurulum Hibesi Genç Girişimci Arıcılık Paketi" verildi.