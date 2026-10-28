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        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen törende, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, 39. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ayhan Tüten ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Halil Müftü Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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