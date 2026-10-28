Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler S.S, A.C.E, B.D, S.S, V.S, E.K, V.G. ve A.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada, bir miktar eroin, kokain ve esrar ile 2 bin 744 sentetik ecza, 23 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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